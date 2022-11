Nesta sexta-feira (11), véspera do fim de semana do feriado prolongado da Proclamação da República, a instabilidade atmosférica deve voltar a aumentar em todo o Paraná. Em Curitiba, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde.

Junto com a chuva isolada, o tempo na capital paranaense deve se apresentar como uma leve queda nas temperaturas. A máxima prevista para a sexta-feira é de 21º C. Na quinta-feira (10), a máxima girou em torno dos 25º C.

Já a mínima em Curitiba, segundo o Simepar, deve chegar aos 14º C nesta sexta-feira.

Na madrugada de sexta, o Simepar aponta a chegada de chuva ao Paraná entre as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, “avançando para as demais regiões no decorrer do dia”.

Sobre a queda leve nas temperaturas, o Simepar informou que isso se deve ao aumento da presença da nebulosidade.