O clima agradável dos últimos dias deve seguir sem alterações em Curitiba ao menos até o próximo domingo (20). De acordo com as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo segue aberto em todas as regiões até o fim de semana.

Assim a quinta-feira (17) já começa ensolarada em todo o estado, mas com uma sensação de frio especialmente na região de Curitiba e no centro-sul paranaense – na capital, a mínima prevista é de 10° C. Ao longo do dia, a massa de ar seco que cobre o Paraná faz com que as temperaturas se elevem gradativamente em todas as regiões.

Já a máxima prevista para Curitiba é de 21° C – embora com uma sensação maior de calor em caso de exposição mais prolongada ao sol. No Litoral, segundo o Simepar, a previsão é de um mais quente, com os termômetros atingindo a marca dos 24° C.

Calor mesmo faz nas regiões norte, noroeste e oeste, onde as temperaturas podem ultrapassar a marca dos 30°C. Em Foz do Iguaçu, o Simepar aponta máxima de 31° C.

A massa de ar seco que domina toda a área do estado provoca a redução do índice de umidade relativa do ar, especialmente nos momentos de temperaturas mais elevadas – em alguns pontos, o índice de umidade pode ficar abaixo dos 30%.