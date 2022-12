O sábado (24) da véspera de Natal deve ser de tempo mais estável em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), embora o céu ainda permaneça encoberto de nuvens, há pouca chance de chuva na capital. Com isso, as temperaturas devem estar um pouco mais elevadas.

Em Curitiba, a previsão aponta máxima de 22º C para o dia. Já as mínimas, conforme o Simepar, devem girar em torno dos 14º C. Com a elevação da temperatura no período da tarde, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.

No Litoral do Paraná, a previsão aponta uma nebulosidade mais intensa. Por lá, segundo o Simepar, há mais chance de garoas e chuviscos a qualquer hora do dia. As temperaturas também ficam mais amenas. A máxima nas praias, neste sábado, deve girar em torno dos 23º C, com mínimas de 17º C.

Nas demais regiões do Estado, de acordo com o Simepar, as temperaturas devem permanecer mais elevadas. Na metade Oeste do Paraná o sol também aparece mais intenso. Há pouca chance de chuva nessa área. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, no extremo Oeste, a máxima prevista é de 31º C.