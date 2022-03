O primeiro dia do outono em Curitiba foi de céu encoberto e temperaturas amenas. E a previsão do tempo para o início desta semana não deve ser muito diferente do que foi o domingo (20). Após um fim de semana com “tempo feio” e pancadas de chuva, os próximos dias devem continuar pouco ensolarados em Curitiba e região metropolitana.

Na segunda-feira (21), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital paranaense deverá enfrentar muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia.

A variação térmica, conforme aponta o Simepar, deve se apresentar com temperaturas entre 16º C e 20° C.

Previsão para a semana

Ao longo da semana, a instabilidade também deve continuar em Curitiba. A sensação térmica deve oscilar entre o friozinho tipicamente curitibano e dias mais abafados. Dias mais quentes só a partir da quinta-feira (24).

Na terça-feira (22), por exemplo, as temperaturas mínimas não devem ultrapassar os 15º C, com máxima de 21º C. Já na quinta, mesmo com chuvas e muitas nuvens em Curitiba, a máxima deve chegar aos 27° C.

A oscilação do tempo deve seguir até o próximo fim de semana. Segundo o Simepar, depois do calorzinho de quinta, a sexta-feira (25) já deve voltar a ser fria. As temperaturas previstas para o dia variam entre 17º C e 21º C na capital.