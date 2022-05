Com os aumentos constantes no preço do litro do combustível, qualquer forma de economia se torna “lucro” no bolso do consumidor. A Tribuna aproveitou para dar uma força nessa economia e trouxe uma lista dos postos de Curitiba onde o preço por litro da Gasolina, Etanol e GNV estão mais em conta.

Os dados ficam disponíveis no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), distribuídos por bairros e ordem de preço mais barato.

Veja lista de postos onde o combustível está mais barato

Os valores praticados em Curitiba foram retirados do site da ANP, que realiza pesquisas periódicas de preços nas cidades brasileiras. A data da última pesquisa é do dia 12 de maio.

Gasolina em Curitiba

Preços etanol em Curitiba

Preços Diesel S10 em Curitiba

Preços GNV em Curitiba

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO BANDEIRA PREÇO VENDA DATA COLETA Auto Posto Potenza Ltda Rua Joao Negrao, 1561 Centro IPIRANGA 5,590 12/05/2022

<div role=”main” id=”interesse-confraria-a305c11e93623b79cc27″></div><script type=”text/javascript” src=”https://d335luupugsy2.cloudfront.net/js/rdstation-forms/stable/rdstation-forms.min.js”></script><script type=”text/javascript”> new RDStationForms(‘interesse-confraria-a305c11e93623b79cc27’, ‘UA-81166909-1’).createForm();</script>

Dicas de economia

Se está complicado rodar na procura por um melhor custo-benefício, o motorista pode fazer a parte dele ao realizar algumas ações no dia a dia. As dicas de economia de combustível que o engenheiro e professor de Engenharia Mecânica da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), Alexandre Guilherme de Lara, deu para a Tribuna no ano passado ainda estão valendo. O professor garante que é possível obter de 10% a 15% de economia fazendo alguns ajustes no veículo.

1 – Pneus calibrados

Segundo o professor de Engenharia Mecânica da UTP, fique atento a calibragem dos pneus. “A calibragem afeta o consumo e precisa ser adequada para cada perfil. Essa recomendação geralmente está em uma etiqueta que fica dentro da porta do motorista ou na tampa do combustível. Não existe um valor padrão para todos”, reforçou Alexandre.

2 – Filtro de ar limpo

Um filtro de ar em boas condições ajuda a economizar. “Está diretamente ligado ao consumo de combustível, pois o filtro de ar define a qualidade que o ar é aspirado para o motor. Não use ar comprimido em postos, pois danifica o filtro. É um componente barato para ser trocado”, disse o engenheiro

3 – Caminhos sem buracos ou enormes subidas

Naturalmente nem sempre dá para seguir esse conselho, mas subidas e buracos prejudicam o rendimento. “Utilize caminhos sem grandes subidas e com asfalto em melhores condições. Isso ajuda no trabalho do motor”, comentou o especialista

4 – Se possível, não circule com a reserva

Claro que aí a economia pesa, mas a dica é não deixar na reserva. “Não deixe ficar muito baixo ou entrar na reserva, pois prejudica também o motor”, reforçou Alexandre.

5 – Porta-malas vazio

Nada de ficar circulando com caixa de ferramenta ou outros itens que não são utilizados diariamente. “O peso tem relação com o consumo. Fique apenas com objetos que vai ser usado no dia, pois quanto mais pesado, mais força o carro faz”, emendou o engenheiro.

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Flávia se recusa a falar sobre Eliete Pantanal Tadeu declara seu amor a Guta Destaque da semana Tudo o que você precisa saber da 2ª temporada de Irmandade