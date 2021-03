A campanha de vacinação contra o coronavírus (covid-19) continua nesta segunda-feira (8), em Curitiba. O novo cronograma prevê a imunização de idosos de 81 a 79 anos, que serão vacinados conforme o mês de nascimento nos 13 locais indicados pela prefeitura, incluindo dois pontos com drive-thru.

Curitiba recebeu na quinta-feira (4) a nova remessa da vacina Coronavac/Instituto Butantan. Foram entregues ao município 11.080 doses, que serão destinadas à primeira dose. É com esse novo lote que a capital dará continuidade ao programa de imunização dos idosos.

Segundo a prefeitura, como a população dos grupos etários aumenta na medida em que a idade diminui, a escala passa a ser feita também levando em conta o mês de nascimento, para que não haja concentração de pessoas e aglomerações.

A prefeitura ressalta que não é preciso aguardar o agendamento das doses, basta o idoso se dirigir a um dos locais de vacinação junto com um acompanhante. Caso o idoso já tenha cadastro do Saúde Já, um documento de identificação com foto será o suficiente para garantir a vacina. Se não houver cadastro, será preciso levar também um comprovante de endereço atualizado.

Além das primeiras doses da nova faixa etária, os pontos de vacinação da cidade também irão fazer a imunização das segundas doses para os grupos que estão escalados. Veja aqui a escala da segunda dose.

Cronograma de idosos por mês de aniversário

– 80 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: segunda-feira, 8 de março

– 80 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: terça-feira, 9 de março

– 79 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: quarta-feira, 10 de março

– 79 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: quinta-feira, 11 de março

Pontos de vacinação de idosos

LOCAIS FIXOS

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

1 – Pavilhão da Cura, no Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende, na Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

DRIVE-THRU

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada será feita exclusivamente pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)