UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO NOVO

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. PAULO RIO BRANCO DE MACEDO, 791 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3289-6877

UNIDADE DE SAÚDE COQUEIROS

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. CEL. VICTOR AGNER KENDRICK, 80 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3286-1514 / 3286-1589

UNIDADE DE SAÚDE JOÃO CÂNDIDO

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. OURIZONA, 2250 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3289-5628 / 3289-1527

UNIDADE DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. CARLOS AMORETTY OSÓRIO, 169 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3289-6252 / 3289-1876

UNIDADE DE SAÚDE OSTERNACK

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. MIGUEL ROSSETIM, 100 – Ganchinho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3289-4311 / 3289-2246

UNIDADE DE SAÚDE PARIGOT DE SOUZA

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. JOÃO ELOY DE SOUZA, 111 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3378-6467 / 3378-2001

UNIDADE DE SAÚDE SALVADOR ALLENDE

Regional: Bairro Novo

Entre a R. Califórnia e a R. Me. Emília Riquelme

Endereço: R. CELESTE TORTATO GABARDO, 1712 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3227-4059 – 3227-1781

UNIDADE DE SAÚDE SAMBAQUI

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. ROBERTO DALA BARBA, 44 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3298-6235 / 3298-6234

UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOÃO DEL REY

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. REALEZA, 259 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3227-4061 / 3349-1765

UNIDADE DE SAÚDE UMBARÁ 1

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. DEP. PINHEIRO JÚNIOR, 915 – Umbará, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3348-5013 / 3348-2575

UNIDADE DE SAÚDE XAPINHAL

Regional: Bairro Novo

Endereço: R. ELBE DE MACEDO, 100 – Sítio Cercado, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3227-4138 / 3327-4276

UNIDADE DE SAÚDE VISTA ALEGRE

Regional: Boa Vista

Endereço: R. MIGUEL DE LAZZARI, 85 – Pilarzinho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3240-1303

UNIDADE DE SAÚDE PILARZINHO

Regional: Boa Vista

Endereço: R. AMAURY LANGE SILVÉRIO, 1251 – Pilarzinho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3240-1314

UNIDADE DE SAÚDE ABAETÉ

Regional: Boa Vista

Endereço: R. DEL. MIGUEL ZACARIAS, 403 – Boa Vista, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3251-1015

UNIDADE DE SAÚDE ABRANCHES

Regional: Boa Vista

Endereço: R. ALDO PINHEIRO, 60 – Abranches, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3354-5447

UNIDADE DE SAÚDE ATUBA

Regional: Boa Vista

Esquina com a R. Rio Jari

Endereço: R. RIO PELOTAS, 820 – Atuba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3315-2292 / 3315-2293

UNIDADE DE SAÚDE BACACHERI

Regional: Boa Vista

Endereço: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 797 – Bacacheri, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3251-1025

UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO ALTO

Regional: Boa Vista

Endereço: R. JORN. ALCEU CHICHORRO, 314 – Bairro Alto, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3315-2291 / 3315-2281

UNIDADE DE SAÚDE BARREIRINHA

Regional: Boa Vista

Endereço: R. SANTA GEMA GALGANI, 353 – Barreirinha, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3585-4061

UNIDADE DE SAÚDE FERNANDO DE NORONHA

Regional: Boa Vista

Endereço: R. JOÃO MEQUETTI, 389 – Santa Cândida, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3251-1030

UNIDADE DE SAÚDE JARDIM ALIANÇA

Regional: Boa Vista

Endereço: R. JOSÉ URSULINO FILHO, 614 – Santa Cândida, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3357-1691

UNIDADE DE SAÚDE SANTA CÂNDIDA

Regional: Boa Vista

Endereço: AV. PARANÁ, 5050 – Santa Cândida, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3251-1031 / 3251-1001

UNIDADE DE SAÚDE SANTA EFIGÊNIA

Regional: Boa Vista

Endereço: R. VOLTAIRE, 139 – Barreirinha, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3355-2982

UNIDADE DE SAÚDE TARUMÃ

Regional: Boa Vista

Endereço: R. JOSÉ VERÍSSIMO, 1352 – Bairro Alto, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3315-2294

UNIDADE DE SAÚDE TINGUI

Regional: Boa Vista

Endereço: R. NICOLAU SALOMÃO, 671 – Tingui, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3251-1000

UNIDADE DE SAÚDE VILA DIANA

Regional: Boa Vista

Endereço: R. RENÊ DESCARTES, 537 – Abranches, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3355-2980

UNIDADE DE SAÚDE VILA ESPERANÇA – ENGENHEIRO LUIZ LUSCAR LAZOF

Regional: Boa Vista

Endereço: R. CATARATAS DO IGUAÇÚ, 192 – Atuba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3251-1037

UNIDADE DE SAÚDE VILA LEONICE

Regional: Boa Vista

Endereço: AV. ANITA GARIBALDI, 6814 – Cachoeira, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3355-2682 / 3355-2670

UNIDADE DE SAÚDE ÉRICO VERÍSSIMO

Regional: Boqueirão

Endereço: R. EXP. FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, 510 – Alto Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3378-2018

UNIDADE DE SAÚDE ESMERALDA

Regional: Boqueirão

Endereço: R. CEL. RIVADÁVIA PEREIRA DE MORAES, 431 – Xaxim, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3217-1288

UNIDADE DE SAÚDE EUCALIPTOS

Regional: Boqueirão

Endereço: R. LÁZARO BORSSATTO, 150 – Alto Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3286-1738

UNIDADE DE SAÚDE IRMÃ TEREZA ARAÚJO

Regional: Boqueirão

Endereço: R. MSTO. CARLOS FRANK, 785 – Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3286-1337

UNIDADE DE SAÚDE JARDIM PARANAENSE

Regional: Boqueirão

Endereço: R. PEDRO NABOSNE, 57 – Alto Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3378-1661

UNIDADE DE SAÚDE MENONITAS

Regional: Boqueirão

Endereço: R. DR. DOMÍCIO COSTA, 52 – Xaxim, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3217-1295

UNIDADE DE SAÚDE MORADIAS BELÉM

Regional: Boqueirão

Endereço: R. CEZINANDO DIAS PAREDES, 1096 – Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3286-1750

UNIDADE DE SAÚDE PANTANAL

Regional: Boqueirão

Esquina com a R. Des. Oscar Carvalho e Silva

Endereço: R. MARIA MARQUES DE CAMARGO, 119 – Alto Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3379-7347

UNIDADE DE SAÚDE SÃO PEDRO

Regional: Boqueirão

Esquina com a R. Laudelino Afonso da Rocha

Endereço: R. BERNARDO MANN, 131 – Xaxim, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1546

UNIDADE DE SAÚDE TAPAJÓS

Regional: Boqueirão

Endereço: R. ANDRÉ FERREIRA CAMARGO, 188 – Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3217-1241

UNIDADE DE SAÚDE VILA HAUER

Regional: Boqueirão

Endereço: R. WALDEMAR KOST, 650 – Hauer, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3217-1283

UNIDADE DE SAÚDE VISITAÇÃO

Regional: Boqueirão

Endereço: R. DR. BLEY ZORNIG, 3136 – Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3286-1644

UNIDADE DE SAÚDE WALDEMAR MONASTIER

Regional: Boqueirão

Endereço: R. ROMEU BACH, 80 – Boqueirão, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3217-1279

UNIDADE DE SAÚDE XAXIM

Regional: Boqueirão

Endereço: R. BATISTA DA COSTA, 1163 – Xaxim, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1543

UNIDADE DE SAÚDE ALVORADA

Regional: Cajuru

Endereço: R. IVONE ESPÍRITO SANTO GARCIA, 100 – Uberaba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3575-1773

UNIDADE DE SAÚDE CAJURU

Regional: Cajuru

Endereço: R. PEDRO BOCCHINO, 750 – Cajuru, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3361-2343

UNIDADE DE SAÚDE CAMARGO

Regional: Cajuru

Endereço: R. PEDRO VIOLANI, 364 – Cajuru, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3361-2501

UNIDADE DE SAÚDE IRACEMA

Regional: Cajuru

Endereço: R. PROF. NIVALDO BRAGA, 1571 – Capão da Imbuia, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3266-2123

UNIDADE DE SAÚDE LOTIGUAÇU

Regional: Cajuru

Endereço: R. EUNICE BETTINI BARTOSZECK, 1287 – Uberaba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3364-5498

UNIDADE DE SAÚDE SALGADO FILHO

Regional: Cajuru

Endereço: AV. SEN. SALGADO FILHO, 5265 – Uberaba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3217-1231

UNIDADE DE SAÚDE SÃO DOMINGOS

Regional: Cajuru

Endereço: R. LADISLAU MIKOSZ, 133 – Cajuru, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3361-2504

UNIDADE DE SAÚDE SÃO PAULO

Regional: Cajuru

Endereço: R. CANAL BELÉM – MARGINAL LESTE, 6427 – Uberaba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3217-1221

UNIDADE DE SAÚDE SOLITUDE

Regional: Cajuru

Endereço: R. ISAÍAS FERREIRA DA SILVA, 150 – Cajuru, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3361-2512

UNIDADE DE SAÚDE TRINDADE

Regional: Cajuru

Endereço: R. RORAIMA, 1790 – Cajuru, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3361-2348

UNIDADE DE SAÚDE TRINDADE 2

Regional: Cajuru

Endereço: R. SEBASTIÃO MARCOS LUIZ, 1197 – Cajuru, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3361-2513

UNIDADE DE SAÚDE UBERABA DE CIMA

Regional: Cajuru

Endereço: R. CAP. LEÔNIDAS MARQUES, 1392 – Uberaba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3361-2381 / 3361-2380

UNIDADE DE SAÚDE ATENAS

Regional: CIC

Endereço: R. EMÍLIA ERICHSEN, 45 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3285-5266

UNIDADE DE SAÚDE AUGUSTA

Regional: CIC

Endereço: R. ROBERT REDZIMSKI, 921 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3373-1630

UNIDADE DE SAÚDE BARIGUI

Regional: CIC

Endereço: R. ARTHUR MARTINS FRANCO, 5516 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5133

UNIDADE DE SAÚDE CAIUÁ

Regional: CIC

Endereço: R. ARNAUD FERREIRA VELLOSO, 200 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5204

UNIDADE DE SAÚDE CAMPO ALEGRE

Regional: CIC

Endereço: AV. DAS INDÚSTRIAS, 1749 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3327-3489 / 3327-3422

UNIDADE DE SAÚDE CÂNDIDO PORTINARI

Regional: CIC

Endereço: R. DURVAL LEOPOLDO LANDAL, 1529 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5208

UNIDADE DE SAÚDE JARDIM GABINETO

Regional: CIC

Endereço: R. ENG. JOÃO VISINONI, 458 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3285-1333

UNIDADE DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA LUZ

Regional: CIC

Endereço: R. EMÍDIO NONATO DA SILVA, 45 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1455

UNIDADE DE SAÚDE OSWALDO CRUZ

Regional: CIC

Endereço: R. PEDRO GUSSO, 3749 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1418

UNIDADE DE SAÚDE SABARÁ

Regional: CIC

Endereço: R. PEDRO ANDRETTA, 3030 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5202

UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOSÉ

Regional: CIC

Endereço: R. PIRAÍ DO SUL, 280 – Augusta, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3373-6652

UNIDADE DE SAÚDE SÃO MIGUEL

Regional: CIC

Endereço: R. DES. CID CAMPELO, 8060 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 99962-0263

UNIDADE DE SAÚDE TAIZ VIVIANE MACHADO

Regional: CIC

Endereço: R. GASTÃO NATAL SIMONE, 5 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1458

UNIDADE DE SAÚDE TANCREDO NEVES

Regional: CIC

Endereço: R. PROFA. HILDA HANKE GONÇALVES, 435 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5131

UNIDADE DE SAÚDE VILA SANDRA

Regional: CIC

Endereço: R. ARARANGUÁ, 189 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3285-2112

UNIDADE DE SAÚDE VILA VERDE

Regional: CIC

Endereço: R. EMÍLIO ROMANI, 2684 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1522

UNIDADE DE SAÚDE VITÓRIA RÉGIA

Regional: CIC

Esquina com R. Cyro Correia Pereira

Endereço: R. PAUL GARFUNKEL, 2000 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 98535-0763

UNIDADE DE SAÚDE CAPANEMA

Regional: Matriz

Endereço: R. MANOEL MARTINS DE ABREU, 830 – Prado Velho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3218-2400

UNIDADE DE SAÚDE OUVIDOR PARDINHO

Regional: Matriz

Pç. Ouvidor Pardinho

Endereço: R. 24 DE MAIO, 816 – Rebouças, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3321-2747 / 3321-2820

UNIDADE DE SAÚDE AURORA

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. THEÓPHILO MANSUR, 500 – Novo Mundo, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1460

UNIDADE DE SAÚDE CONCÓRDIA

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. DILERMANDO PEREIRA DE ALMEIDA, 700 – Pinheirinho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3227-2266

UNIDADE DE SAÚDE FANNY LINDOIA

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. CONDE DOS ARCOS, 295 – Lindóia, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1453

UNIDADE DE SAÚDE IPIRANGA

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. SANTA REGINA, 667 – Capão Raso, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1519

UNIDADE DE SAÚDE MARIA ANGÉLICA

Regional: Pinheirinho

Planta Maria Angélica.

Endereço: R. PROF. JÚLIO THEODORICO GUIMARÃES, 337 – Pinheirinho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1540

UNIDADE DE SAÚDE PARQUE INDUSTRIAL

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. LAUDELINO FERREIRA LOPES, 1801 – Capão Raso, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1424

UNIDADE DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. ANTÔNIO CLAUDINO, 375 – Pinheirinho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3227-4233

UNIDADE DE SAÚDE VILA CLARICE

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. ELOY DE ASSIS FABRIS, 634 – Novo Mundo, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1414

UNIDADE DE SAÚDE VILA FELIZ

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. PEDRO GUSSO, 866 – Novo Mundo, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1416

UNIDADE DE SAÚDE VILA LEÃO

Regional: Pinheirinho

Ao lado do CMEI Vila Leão

Endereço: R. PRIMO LOURENÇO TOSIN, 21 – Novo Mundo, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1475

UNIDADE DE SAÚDE VILA MACHADO

Regional: Pinheirinho

Endereço: R. LAUDELINO FERREIRA LOPES, 2959 – Pinheirinho, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3212-1411

UNIDADE DE SAÚDE ESTRELA

Regional: Portão

Endereço: R. FRANCISCO NOWOTARSKI, 204 – Fazendinha, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5129

UNIDADE DE SAÚDE PAROLIN

Regional: Portão

Acesso pela Trav. Maria Ângela Farah Sommer

Endereço: R. SERGIPE, 59 – Guaíra, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3213-1379

UNIDADE DE SAÚDE SANTA AMÉLIA

Regional: Portão

Endereço: R. BERTA KLEMTZ, 215 – Fazendinha, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3329-1930

UNIDADE DE SAÚDE SANTA QUITÉRIA 1

Regional: Portão

Endereço: R. DA DIVINA PROVIDÊNCIA, 1445 – Santa Quitéria, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5231

UNIDADE DE SAÚDE SANTA QUITÉRIA 2

Regional: Portão

Pç. Dr. Francisco Ribeiro Azevedo de Macedo

Endereço: R. BOCAIÚVA, 310 – Santa Quitéria, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5158

UNIDADE DE SAÚDE SANTOS ANDRADE

Regional: Portão

Endereço: R. NELSON FERREIRA DA LUZ, 145 – Campo Comprido, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3314-5236

UNIDADE DE SAÚDE VILA GUAÍRA

Regional: Portão

Pç. Bento Munhoz da Rocha Neto

Endereço: R. SÃO PAULO, 1495 – Guaíra, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3213-7600 / 3213-7591

UNIDADE DE SAÚDE BOM PASTOR

Regional: Santa Felicidade

Endereço: R. JOSÉ CASAGRANDE, 220 – Vista Alegre, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3240-1304 / 3240-1129

UNIDADE DE SAÚDE CAMPINA DO SIQUEIRA

Regional: Santa Felicidade

Endereço: R. GEN. MÁRIO TOURINHO, 1684 – Campina do Siqueira, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3240-1138 / 3240-1139

UNIDADE DE SAÚDE NOVA ORLEANS

Regional: Santa Felicidade

Endereço: AV. VER. TOALDO TÚLIO, 4577 – Orleans, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3370-1584

UNIDADE DE SAÚDE PINHEIROS

Regional: Santa Felicidade

Endereço: R. JOANNA EMMA DALPOZZO ZARDO, 370 – Santa Felicidade, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3364-8683 / 3364-7396

UNIDADE DE SAÚDE SÃO BRAZ

Regional: Santa Felicidade

Endereço: R. ANTÔNIO ESCORSIN, 1960 – São Braz, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3272-3459 / 3372-4776

UNIDADE DE SAÚDE SANTA FELICIDADE

Regional: Santa Felicidade

Endereço: R. VIA VÊNETO, 10 – Santa Felicidade, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3370-1570

UNIDADE DE SAÚDE UNIÃO DAS VILAS

Regional: Santa Felicidade

Endereço: R. FREDERICO ESCORSIN, 314 – São Braz, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3370-1580 / 3370-1582

UNIDADE DE SAÚDE CAXIMBA

Regional: Tatuquara

Endereço: ESTR. DEL. BRUNO DE ALMEIDA, 7881 – Caximba, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3265-1869

UNIDADE DE SAÚDE DOM BOSCO

Regional: Tatuquara

Planta Moradias Jamaica.

Endereço: R. ÂNGELO TOZIM, 100 – Campo de Santana, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3396-4949

UNIDADE DE SAÚDE MONTEIRO LOBATO

Regional: Tatuquara

Esquina com a R. Francisco Strobach Filho

Endereço: R. OLÍVIO JOSÉ ROSSETTI, 538 – Tatuquara, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3396-5366

UNIDADE DE SAÚDE MORADIAS DA ORDEM

Regional: Tatuquara

Endereço: R. JOVENILSON AMÉRICO DE OLIVEIRA, 240 – Tatuquara, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3396-2056

UNIDADE DE SAÚDE PALMEIRAS

Regional: Tatuquara

Endereço: R. JOÃO BATISTA BURBELLO, 12 – Tatuquara, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3348-1721

UNIDADE DE SAÚDE POMPÉIA

Regional: Tatuquara

Planta Vila Pompéia.

Endereço: R. JOÃO BATISTA BETTEGA JÚNIOR, 125 – Tatuquara, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3396-5967

UNIDADE DE SAÚDE RIO BONITO

Regional: Tatuquara

Endereço: R. FANNY BERTOLDI, 170 – Campo de Santana, Curitiba – PR

Horário de vacinação: Das 8h às 17h

Telefone: (41) 3396-5624

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!