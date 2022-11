Após dois anos no formato on-line em decorrência da pandemia de covid-19, a Marcha do Orgulho Crespo volta às ruas de Curitiba neste sábado (12). A marcha faz parte das celebrações do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e traz uma série de atividades de valorização da cultura e da estética negra em Curitiba. A marcha sai às 14h15 da Boca Maldita em direção à Praça Santos Andrade.

A programação, no entanto, começa pela manhã e prossegue depois da caminhada, com vários artistas e profissionais negros, atividades para crianças, apresentações de dança e música, contação de histórias, oficinas e rodas de conversa.

Em sua sétima edição, a Marcha é uma ação organizada de forma colegiada por artistas, pesquisadoras e profissionais de beleza.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é coorganizadora e a Prefeitura de Curitiba uma das apoiadoras oficiais (por meio da Fundação Cultural de Curitiba e da Assessoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, além do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Étnico-Racial).

Afirmação

“Os crespos representam um símbolo de negritude pulsante, enaltecendo quem veio muito antes de nós”, explica a socióloga Neli Gomes da Rocha, coorganizadora do evento.

Para a assessora de Igualdade Racial do município, Marli Teixeira Leite, a valorização da cultura e da estética negra é uma forma de diminuir preconceitos na sociedade e ampliar a representatividade, contribuindo cada vez mais para assegurar direitos que são de todos.

Segundo Neli Gomes, a Marcha promove um “olhar sobre o cabelo de forma valorizada e não preconceituosa”. “O preconceito com o cabelo negro vem de muito tempo”, diz ela, que tem doutorado em estética negra.

Neli lembra que Curitiba é uma cidade diversa “e merece ter orgulhos de seus tons”.

“A Marcha é uma ação das mais relevantes para a cidade neste sentido também”, destaca Marli Teixeira.

Programação

Manhã – 9h às 12h

Oficina de penteados Afro – UFPR – Santos Andrade (Pátio Interno e Tenda)

Intercâmbio cultural entre migrantes africanas e mulheres negras do Brasil, mediante inscrição prévia e com certificação.

9h às 12h – Atividades para as crianças – UFPR – Santos Andrade (Pátio Interno e Tenda)

9h às 12h – Contação de Histórias – UFPR – Santos Andrade (Palco)

9h às 12h – Dança: Afro House e Vogue – UFPR – Santos Andrade (Palco / Tenda)

12h – Desfile penteados Afro (Palco/Tenda)

12h – Roda de conversa com a Dra. Yalorixa Iyagunã Dalzira – Uso de ervas no tratamento capilar crespo – Pátio Interno da UFPR.

12h30 às 13h30 – Lanche – UFPR – Santos Andrade (Pátio Interno e Tenda).

Tarde

13h30 – Concentração Marcha – Boca Maldita – Bloco Afro Pretinhosidade

14h15 Início do percurso

Trajeto: Boca Maldita – Rua XV de Novembro – Al. Dr Muricy – Av. Mal. Floriano Peixoto – Rua Monsenhor Celso – Rua Riachuelo/Barão do Rio Branco – Rua Presidente Faria – Praça Santos Andrade – Fim do Percurso

Praça Santos Andrade

15h15 às 20h30

Apresentações Culturais (Palco/Tenda)