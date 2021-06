Nesta sexta-feira (18) a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba começará a vacinar com a primeira dose contra a covid-19 os trabalhadores da limpeza pública. Também ampliará a vacinação de professores e trabalhadores do ensino básico e do ensino superior para a faixa de 25 anos ou mais.

Além deles, continuam a ser atendidos com a primeira dose gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com 53 anos completos ou mais, pessoas com deficiência e trabalhadores das forças de segurança e salvamento.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba diz ser capaz de vacinar todos os adultos em um mês, mas depende de doses

Com a informação de que nesta sexta-feira (18) pela manhã chegarão mais 234 mil vacinas contra a covid-19 ao Paraná, Curitiba está preparada para avançar com a imunização da população com 52 anos e mais.

Vacinas

Para todos esses grupos com cronogramas já agendados ou abertos, Curitiba tem disponível em estoque 32.928 doses para a primeira aplicação nesta sexta-feira (18).

A imunização acontece das 8h às 17h em pontos diferentes da cidade, conforme o grupo. Veja os detalhes do atendimento dos novos grupos:

Trabalhadores da Educação Básica de 25 anos ou mais

Trabalhadores da Limpeza Pública

Trabalhadores do Ensino Superior de 25 anos ou mais