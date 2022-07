Seis pessoas foram presas em flagrante após uma ação da Polícia Civil do Paraná e da a Polícia Militar do Paraná. Eles estavam envolvidos em práticas de manobras de exibição, corrida, disputa ou competição gerando risco às pessoas em Curitiba. As capturas aconteceram na tarde deste domingo (3), na Praça da Espanha, no bairro Batel em Curitiba. Dos presos, um pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado.

“Através de diversas denúncias anônimas a Polícia Civil e a Polícia Militar passou a monitorar aquela região, diante da informação de diversas pessoas utilizando veículos de alta potência realizando manobras não autorizadas naquela localidade, bem como realizando disputas e competições automobilísticas também não autorizadas”, explicou o delegado Edgar Santana. Segundo ele, investigadores e policiais militares observaram a região e os veículos que estavam realizando este tipo de manobra imprudente e irregular. “Na sequência tivemos sucesso em abordar cinco veículos e uma motocicleta”, completou o delegado

Os seis veículos apreendidos (cinco carros e uma moto) seguem no pátio da Polícia Civil e um deles, inclusive, tem o valor em torno de R$ 400 mil. Todos passarão por uma perícia para avaliar se os motores eram modificados.

De acordo com as investigações, as pessoas envolvidas no crime de trânsito tinham ligação com uma estrutura organizada, na qual os integrantes marcavam encontros por meio de redes sociais para realizar condutas imprudentes e negligentes. Tudo era filmado, fotografado e compartilhado nas redes sociais.

Presos e fiança

As fianças arbitradas chegaram no valor de R$ 25 mil. Além disso, seis veículos foram apreendidos e diversas infrações administrativas foram lavradas.

