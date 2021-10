Curitiba está mais uma vez sob aviso para chuvas fortes. O alerta de perigo para tempestades, válido também cidades de quase todo o estado do Paraná, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (6) e tem validade até às 11h de quinta-feira (7).

Conforme o alerta meteorológico, a capital e demais cidades paranaenses podem registrar a ocorrência de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm por dia, ventos intensos com velocidade entre 60 e 100 km/h, e ainda, queda de granizo. Segundo o Inmet, as tempestades previstas para o período aumentam o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

Durante o temporal, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores – pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, ainda é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo instável

Curitiba tem céu encoberto nesta quarta-feira. Na capital, a temperatura máxima prevista para o dia, de 20ºC, já era registrada por volta das 15h30. Na quinta-feira (7), com a chegada da frente fria e da chuva, a cidade deve ter 11º C de mínima e 16º C máxima, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

“O tempo segue mais instável em vários municípios da metade Sul do Paraná nesta tarde. Os radares detectam chuvas moderadas/fortes entre o Centro-Sul e em parte do Sudoeste, assim como mais ao sul da RMC e parte do Litoral – ao longo da divisa com Santa Catarina. No setor Oeste, alguns aglomerados convectivos (nuvens de tempestade) já são observados, de forma bem localizada. Em contrapartida, em toda a faixa norte paranaense segue mais ensolarado e com temperaturas elevadas”, explica o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen.

Em outubro, a chuva já chegou a 66 milímetros em quatro dias em Curitiba, o que corresponde a 47% da média do mês. E a previsão é de que o mês siga chuvoso, notícia mais que bem-vinda, afinal, os reservatórios que abastecem a cidade estão com apenas 51,92% da capacidade.



