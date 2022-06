O tradicional bolo de Santo Antônio vai começar a ser comercializado em paróquias de Curitiba a partir da próxima semana. Com trabalho de voluntários, a tradição de se encontrar imagens do santo protetor só cresce a cada temporada. O Dia do “Santo Casamenteiro” é comemorado em 13 de junho.

No bairro Guabirotuba, dos dias 08 a 13 de junho na Paróquia Imaculada Conceição, ocorrerá a venda do doce. Boleiras e ajudantes já estão se preparando para a confecção do bolo que promete ser delicioso. Além de todo o ritual, a igreja arrecada fundos para o trabalho social e de evangelização, já que toda a renda obtida é revertida em prol da comunidade.

No total, serão utilizados 8 mil ovos, 600 quilos de farinha de trigo e 2 mil santinhos espalhados em 8 mil pedaços de bolo. São mais de 30 voluntários auxiliando entre captação, preparo e venda.

A Paróquia Imaculada Conceição está localizada na Rua Doutor Alcides Vieira Arcoverde, 244. Cada pedaço do bolo vai custar R$ 10.

Arte: Paróquia Imaculada Conceição

Mais paróquias

Outra Igreja que se prepara fortemente para o evento é a Paróquia Bom Jesus, no Centro. O preço de cada pedaço também vai ser de R$ 10.

Arte: Paróquia Bom Jesus

Já na Paróquia de Santo Antônio, no Boa Vista, que leva o nome do santo casamenteiro, as vendas começam no dia 9 de junho e vão até o dia 13, das 9h às 22 horas. O preço médio do pedaço gira em torno de R$ 10.

Outras informações sobre as paróquias que farão a venda de bolo de Santo Antônio podem ser obtidas no site da Arquidiocese de Curitiba.

Com Tradição não se brinca!

Conta que Santo Antônio era muito procurado pelas donzelas que buscavam ajuda para encontrar ou conquistar um pretendente. No entanto, com o passar do tempo, o santo atendeu pedidos de necessitados e também de trabalho. Muitos recorrem pedindo intercessão em relacionamentos familiares, amorosos e também a causas difíceis. Ainda, por seu modo de vida simples e de renúncia, é conhecido como o “santo dos pobres”.

