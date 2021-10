O vento forte que assustou moradores em todas as regiões da Grande Curitiba causou estragos no abrigo da ONG Amigo Animal, que fica em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Uma grande árvore localizada no terreno não resistiu ao vendaval e caiu sobre uma das construções existentes no local, que abriga cerca de 100 cachorros na chácara São Francisco de Assis. Nenhum bichinho ficou ferido, mas as finanças da ONG com certeza.

“No ano passado aquele ciclone bomba que causou estragos no Paraná destruiu praticamente tudo. Por sorte nenhum animal se feriu, mas a ONG já tem suas dificuldades e um acidente como esse deixa a gente meio sem rumo”, disse Paulo Colnaghi, um dos apoiadores do Amigo Animal.

O custo fixo da ONG gira em torno dos R$ 100 mil mensais Financiada por doadores – muitos anônimos – e por venda de rifas, produtos na lojinha e também por verba oriunda do Nota Paraná, a Amigo Animal precisa da ajuda da comunidade e dos apaixonados por animais. “Qualquer recurso a mais é uma ajuda muito grande. O objetivo é arrecadas um pouco mais, seja em ração, pela nossa rifa ou ajudas financeiras. São várias formas de colaborar”, acrescentou.

Como ajudar?

Para aqueles que buscam ajudar e também tentar a sorte, tem a rifa solidária promovida pela instituição. A Ação entre Amigos vai sortear em dezembro um Iphone 12, uma TV 55 polegadas, um circulador de ar anti-covid, uma fritadeira e um Playstation 4. O bilhete custa apenas R$ 10 e podem ser adquiridos pelo whatsapp (41) 999752711.

Também é possível doar em dinheiro diretamente numa das contas da ONG:

ASSOCIAÇÃO DO AMIGO ANIMAL

CNPJ 04.086.238/0001-32

CURITIBA/PR

Banco Itaú

Agência 0255

Conta corrente 33.336-1

Banco do Brasil

Agência 1518-0

Conta corrente 14938-1

Bradesco

Agência 5760

Conta corrente 237534-6

Caixa

Agência 1525

Conta popupança 2774-9 / Operação 013

Pagseguro

http://pag.ae/bhqmmn6

PIX – 04.086.238/0001-32 (CNPJ)

PayPal – amigoanimal@amigoanimal.org.br

Bazar Loja das Pulgas

O bazar Loja das Pulgas arrecada e vende objetos usados para a Associação Amigo Animal. Quem tiver roupas, sapatos, brinquedos, móveis, colchões, geladeiras, fogões ou outros eletrodomésticos eletrônicos pode entrar em contato. A ONG vai buscar a doação na sua casa. Ligue para o Júnior no (41) 99918-7040. As doações também podem ser levadas atrás da Igreja do Orleans, na Rua Padre Paulo Warcokz, 19, de segunda à sexta, das 8h às 18h, e no sábado, das 9h às 13h.

Nota Paraná

Para ajudar via Nota Paraná, basta não pedir para colocar o seu CPF quando fizer uma compra e levar a nota em um dos pontos de coleta ou nos eventos mensais promovidos pela ONG Amigo Animal. Também dá pra enviar por foto para o whats (41) 99975-2711. Vale lembrar que as notas tem validade até o último dia do mês seguinte à sua emissão.

Entre em contato com a ONG Amigo Animal pelo Facebook e Instagram