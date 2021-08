O comerciante Diego Saldanha, 35 anos, é conhecido pela criação da Ecobarreira do Rio Atuba, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, que lhe valeu o apelido de Guardião do Atuba. Ele ganha a vida vendendo morango em um sinaleiro do bairro Mossunguê, em Curitiba, e uma nova estratégia de marketing tem se transformado em um sucesso de vendas. Saldanha ganha os clientes vendendo fiado pelo Pix. Quem passa pelo sinaleiro e não quer parar o veículo, mas quer comprar frutas, pode levar para pagar depois, no caminho, por meio de uma transferência. O comerciante garante que 99,99% das pessoas são honestas e pagam pela compra.

Saldanha já foi personagem de inúmeras matérias na Tribuna. Ele ficou famoso pelo engajamento com o meio ambiente. A sua Ecobarreira no Atuba ganhou as páginas de notícias do Brasil e de fora e concorreu ao Prêmio Bom Exemplo 2019 da RPC. O projeto foi criado em 2017 e, atualmente, conta com apoiadores privados, incluindo a empresa Unilever.

“Sempre tento trazer algo inovador para o que faço. Foi assim com a Ecobarreira e, agora, está sendo assim com o meu ganha pão. Eu trabalho no mesmo sinaleiro há dez anos e ele abre em 40 segundos. Muitas vezes, não dá tempo de passar o cartão na maquininha ou a pessoa não quer estacionar do lado. Percebi isso e mandei fazer um cartão de visitas com a chave Pix”, conta o comerciante.

“O cliente se interessou e ofereço para ele levar uma caixa de morangos, por exemplo, para pagar no caminho”, explicou Diego. Foto: Reprodução/Instagram.

E a ideia alavancou os negócios e, segundo cálculos do comerciante, as vendas cresceram 50% depois da ideia do “fiado”. “Percebo que o cliente se interessou e ofereço para ele levar uma caixa de morangos, por exemplo, para pagar no caminho. A pessoa até desconfia, me pergunta se vou mesmo fazer isso, se confio nela. Digo que sim. Eu acredito mesmo na honestidade das pessoas. Se não for para ser assim, como vamos transformar o mundo? Se acharmos que todos são malandros?”, questiona.

Segundo Saldanha, a cada 500 vendas, só duas pessoas deixam de pagar. “Todo mundo paga no caminho. E o comprovante chega junto com mensagens de agradecimento. Eu aproveito o contato e ofereço outras frutas, falo do meu negócio. Tem muito cliente que retorna para comprar mais das minhas frutas selecionadas”, comemora.

O Guardião do Atuba e vendedor de frutas também usa as redes sociais para manter o seu público informado. Isso ele aprendeu a fazer depois da Ecobarreira. “Uso meu Facebook e Instagram para contar as novidades. É uma forma de manter um bom relacionamento”, explica Saldanha.

Sobre o novo uso do Pix, está tudo contado em um vídeo no Instagram @ecobarreira_diegosaldanha. A conta tinha cerca de 31,1 mil seguidores até a tarde manhã desta quarta-feira (24)

Serviço

Para quem deseja comprar frutas do Saldanha, o horário de atendimento é das 9h às 14h, na esquina da Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza com a Rua Major Heitor Guimarães. “Uma das esquinas mais importantes de Curitiba”, destaca o Guardião do Atuba e, por que não, agora Tio da Caderneta do Pix.

