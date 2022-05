Frio e muito vento. Assim foi a madrugada em Curitiba e Região Metropolitana desta quarta-feira (18) que teve a mínima de 5,7ºC. Uma árvore chegou a cair na capital, mas não provocou grandes estragos. Nenhuma pessoa ficou ferida. Nesta terça-feira (18) o alerta apontava para ventos fortes na cidade.

De acordo com a Defesa Civil de Curitiba, as rajadas de vento chegaram a 47,5 km/h no período entre às 19h de terça-feira (17) e às 8h de quarta. A principal ocorrência foi a queda de uma árvore na Rua Deputado Nilson Ribas, no bairro Seminário. Apesar disso, nenhum bloqueio foi verificado no local, sendo que não foram registrados desabrigados e nem desalojados em Curitiba.

Vale reforçar os canais de atendimento de emergência, caso venha a precisar – 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Previsão do tempo

Segundo o Simepar, a previsão para esta quarta é de máxima de 10ºC, ou seja, uma amplitude térmica bastante pequena. Prepare a japona, gorro e cachecol para sair de casa.

Para quinta-feira (19) Curitiba terá mínima de 6ºC e máxima de 15ºC, com céu aberto e zero chance de chuva. No final de semana as máximas sobem, chegando a 17ºC.

Chuva congelada no Paraná

A onda de frio intenso no Paraná é causada por uma massa de ar polar que segue presente no sul do país, inclusive registrando neve em Santa Catarina. No Paraná, houve registro de chuva congelada em Palmas e General Carneiro, esta normalmente a cidade mais fria do Estado.

De acordo com o Simepar, no Paraná o céu fica com nebulosidade variável em várias regiões, em razão de um sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul, que carrega umidade ao Paraná.