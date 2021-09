Uma ventania classificada como “fresca” segundo especialistas, deixou curitibanos preocupados no fim desta manhã de quarta-feira (22), em Curitiba. Moradores de vários bairros da cidade informaram nas redes sociais sobre o volume e barulho provocado pelo ventos. Não existe casos de desabamentos ou árvores caídas segundo a prefeitura de Curitiba.

Segundo o Simepar, existe a possibilidade de ocorrer ventos de até 41 km/h nessa quarta-feira. Com esse número, a ventania é classificada como fresca, de acordo com a Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos resultantes das ventanias no mar e em terra. Os efeitos na terra são as movimentações dos ramos das árvores, dificuldade em manter um guarda chuva aberto e assobio em fios de postes. Já no mar, possibilidade de ondas grandes de até 3 metros com borrifos.

Aliás, existe real chance de ressaca no litoral do Paraná para as próximas horas. Além do maior revolto, foi percebido na manhã desta terça-feira na praia de Caieras, em Guaratuba, um fenômeno definido como “rolar da praia”, que consiste no deslizamento de uma faixa de areia gerando a formação de grandes blocos.

