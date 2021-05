A madrugada deste sábado (22) teve rajadas de vento de até 76 km/h e chuva forte em Curitiba, segundo o Simepar. Foram registradas 67 solicitações para atendimento emergencial de quedas de árvores ou galhos pelo sistema 156 da prefeitura em vários bairros. A Defesa Civil alerta para novas ocorrências de chuvas ao longo do dia. Ninguém saiu ferido.

De acordo com o boletim da prefeitura de Curitiba, a partir das 03:30 horas, a cidade recebeu rajadas de vento de 63,7 km/h e precipitação acumulada de 9,4 mm registrados na estação do Simepar. O próprio instituto afirmou durante a madrugada que os ventos em Curitiba foram ainda mais fortes, chegando a 76 km/h.

Pancadas de chuva atingiram toda a cidade, especialmente os bairros Água Verde, Prado Velho, Pinheirinho, Mercês, Uberaba, Portão, Santo Inácio, Rebouças, Capão Raso e Bairro Alto.

Foram cinco ocorrências de quedas de árvores nos bairros Portão, Agua Verde, Santa Felicidade e Pinheirinho. Um registro de queda de fios de energia no bairro Rebouças e outras cinco situações de fornecimento de lona nos bairros Uberaba, Capão Raso, Vila Izabel e Bairro Alto.

No total até o começo desta manhã de sábado, foram 67 solicitações para atendimento emergencial de quedas de árvores ou galhos pelo sistema 156 da Prefeitura em vários bairros de Curitiba. Um dos casos ocorreu na Avenida Manoel Ribas, próximo do restaurante Madalosso. Um grande galho atravessou os dois sentidos da via e impediu a passagem dos veículos.

Ventania também no interior

Segundo o Simepar, no interior do estado a situação foi ainda pior. Na cidade de Entre Rios o vento chegou a 108,4 km/h, assustando os moradores. Na Lapa o vendaval teve registros de 94,3km/h, 88,9 km/h em Guarapuava, 97,6 km/h em Laranjeiras e 93,6 km/h em Palmas.

Sinal de alerta

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, (COMPDEC), alerta que as chuvas regionalizadas e rajadas de vento poderão ocorrer ao longo do dia. (Confira a previsão do tempo). Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Ainda na noite de sexta-feira o Inmet emitiu um alerta laranja, e a Tribuna publicou uma nota, para que as pessoas se protegessem nesta madrugada, pois havia risco de ventos fortes e chuvas intensas.