A queda de uma árvore na tarde desta quinta-feira (4), no Batel, em Curitiba, provocou o bloqueio total do trânsito na Alameda Presidente Taunay, no cruzamento com a Rua Vicente Machado. O bloqueio foi por volta das 14h30.

Segundo a prefeitura, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientaram os motoristas que passavam pelo local. O tráfego de veículos só foi liberado por volta das 16h20.

Não há informações sobre o motivo da queda da árvore, mas como informou a Tribuna, no início da tarde desta quinta, a aproximação de uma frente fria mudou o tempo no Paraná e ventos fortes foram registrados na capital. É possível que as rajadas de vento tenham ocasionado a queda.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão de rajadas apontava ventos com velocidade de até 45 km/hora.

Ainda conforme a previsão, o tempo na capital segue estável nesta quinta-feira. As temperaturas variaram entre 13º C e 25º C.