O tempo e o frio prometem muitas manchetes e notícias nas próximas horas. Ainda sob alerta laranja emitido pelo Instituo Nacional de Meteorologia, as temperaturas despencaram nesta segunda – no Paraná houve até ocorrência de chuva congelada – e tendem a ficar ainda mais baixas nesta terça. No litoral, as coisas também andam “desequilibradas”.

Nesta segunda-feira, além do tempo carrancudo, o vento sopra forte. Aliado à maré alta, ele deixou o mar bastante agitado e na praia de Matinhos as ondas castigaram o calçadão, provocando imagens bonitas, mas sempre preocupantes. O registro foi feito pelo profissional Almir Alves, do perfil Matinhos Agora, parceiro da Tribuna.

Foto: Almir Alves / Matinhos Agora

No litoral do Paraná a previsão para esta terça-feira é de temperaturas baixas, assim como em todo o estado. Segundo o Simepar, a máxima não ultrapassa os 15ºC e a mínima pode chegar a 8°C.