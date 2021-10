Uma ventania deixou curitibanos e moradores da Região Metropolitana atentos no meio da manhã desta quinta-feira (14), em Curitiba. Era por volta das 9h quando curitibanos de vários bairros da cidade informaram nas redes sociais sobre o vento forte, o balanço das árvores e os barulhos provocados pelo vento na janela. Em São José dos Pinhais, há relatos de queda de energia.

+Leia mais! Sol, tempo fechado e temporal? Veja a previsão completa pra hoje!

Segundo o Simepar, os ventos chegaram a alcançar 40 km/h na capital paranaense nesta manhã. Com esse número, a ventania é classificada como fresca, de acordo com a Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos resultantes das ventanias no mar e em terra. A explicação para o vento em Curitiba é a chuva que está a caminho (veja mais abaixo).

Os efeitos do vento na terra são as movimentações dos ramos das árvores, dificuldade em manter um guarda chuva aberto e assobio em fios de postes. Já no mar, possibilidade de ondas grandes de até 3 metros com borrifos.

Chuva a caminho?

Sim, mas não deve ter um volume intenso em Curitiba e região. De acordo com o Simepar, existe uma alerta laranja de temporal para o interior do Paraná, especialmente nas regiões Oeste, Noroeste e Sudoeste.

Vale reforçar que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Web Stories