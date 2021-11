O vento forte cancela de novo a atração de Natal do Voo de Balão Ademicon no Jardim Botânico nesta quarta-feira (24). A atração sofreu cancelamento no dia da sua estreia, no último domingo (21), também por causa do vento forte.

As pessoas que não puderam fazer o passeio no dia marcado serão reagendadas para outras datas e informadas oportunamente.

Segundo a prefeitura, a prática do balonismo ocorre em condições climáticas favoráveis, tais como ausência de chuva e vento forte. Nos casos de intempéries, o voo cativo poderá ser cancelado.

Confira a programação de Natal completa em Curitiba nesta quarta-feira (24).

