Uma ventania classificada como “fresca” segundo especialistas, deixou curitibanos atentos no fim desta manhã de segunda-feira (11), em Curitiba. Moradores de vários bairros da cidade relataram sobre o volume e barulho provocado pelos ventos. Mas não há registros de casos de desabamentos ou árvores caídas, segundo a prefeitura de Curitiba.

De acordo com o Simepar, a média da velocidade do vento por segundo foi de 12.8 m/s nesta manhã. Com esse número, a ventania é considerada “fresca”, conforme a Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos resultantes das ventanias no mar e em terra.

Nesta velocidade, os efeitos do vento na terra são as movimentações dos ramos das árvores, dificuldade em manter um guarda-chuva aberto e assobio em fios de postes. Já no mar, possibilidade de ondas grandes de até três metros com borrifos. Ainda de acordo com o Simepar, não existe previsão de ressaca no litoral.

Culpa da frente fria?

Uma nova frente fria começa a avançar em direção ao Paraná a partir da tarde, ou seja, esse vento não tem relação com essa massa de ar. “É o que chamamos de queda de bloqueio, que permanecem na mesma região por vários dias ou mesmo semanas”, comentou a meteorologista Lidia Luisa Mota.

O “veranico” de junho/julho, que deixou o tempo seco e com temperaturas mais amenas no último mês inteiro termina nesta terça-feira (12), em Curitiba. A máxima em Curitiba não ultrapassa os 17°C. Quanto à chuva, ela pode aparecer por aqui na quinta-feira (14).