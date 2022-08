A aproximação de uma frente fria mudou o tempo no Paraná nesta quinta-feira (04). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sistema frontal chega das regiões de fronteira com o Paraguai e Argentina já ocasionando chuva a partir do setor Oeste do Estado. Ventos fortes e descargas elétricas ocorrem por causa do choque entre as diferentes massas de ar.

Em Curitiba, a diferença na velocidade dos ventos também já é sentida nesta quinta, com previsão de rajadas de vento de até 45 km/hora. Mas o tempo ainda segue estável na capital, com as temperaturas variando entre 13º C e 25º C.

De acordo com o Simepar, a partir desta sexta-feira (05) há risco de chuvas ocasionais, principalmente entre a madrugada e o período da manhã. Ao longo da sexta, o risco de chuva diminui, mas a nebulosidade deve aumentar entre o Norte Pioneiro e o Leste do Paraná, deixando as temperaturas mais amenas. Em Curitiba, a previsão de máxima é de 20º C para a sexta-feira.

Segundo o Simepar, “a instabilidade seguirá gradualmente diminuindo, em função do avanço do sistema frontal para o Sudeste”. No Litoral, no entanto, a sexta-feira ainda deve seguir com previsão de garoas ocasionais para o período da noite.