Os fortes ventos, na tarde deste domingo (21), adiaram a estreia do Voo de Balão Ademicon no Jardim Botânico na programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. As pessoas que não puderam fazer o passeio no dia serão reagendadas em outras datas e informadas oportunamente.

A prática do balonismo ocorre em condições climáticas favoráveis tais como ausência de chuva e vento forte. Nos casos de intempéries, o voo cativo poderá ser cancelado.

