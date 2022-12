A forte chuva que atingiu Curitiba nas últimas horas provocou estragos, desde queda de luz e falta d’água, a quedas de árvores, poste, alagamentos e até risco de desmoronamento.

De acordo com o boletim de proteção da Prefeitura de Curitiba, o temporal fez as equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal atender ao todo 247 ocorrências até as 16 horas desta sexta-feira (09). Não há registro de desabrigados e desalojados.

Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 58 mm de chuva e rajadas de ventos de 70 km/h, de acordo com o Simepar. A prefeitura registrou 61 solicitações de fornecimento de lona, 177 quedas de árvores e galhos, 01 registro de queda de poste, 07 situações de alagamento e 01 registro de risco de desmoronamento.

A Prefeitura Municipal de Curitiba está em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

104 mil casas estão sem luz em Curitiba e região

A forte chuva de granizo e com rajadas de vento que atingiu Curitiba e região metropolitana nesta tarde de sexta-feira (09) fez 104 mil unidades consumidoras ficarem sem luz.

Segundo a Copel, a falta de luz atinge principalmente a região dos bairros São Braz, Santo Inácio, Pilarzinho, Abranches, Bairro Alto e Bacacheri. Parte de Colombo, na região metropolitana, também está sem energia nesta tarde.

35 bairros estão sem água na capital

Por causa da falta de energia na Estação de Tratamento de Água Passaúna e no Centro de Reservação Cajuru, em Curitiba, vários bairros da capital estão sem água nesta tarde de sexta-feira (09).

De acordo com a Sanepar, há desabastecimento nos bairros Campo do Santana, Caximba, CIC, Tatuquara, Umbará, Fazendinha, Sítio Cercado, Ganchinho, Água Verde, Ahú, Alto da XV, Alto da Glória, Abranches, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Cachoeira, Centro, Centro Cívico, Jardim Social, Juvevê, Mercês, São Francisco, Santa Cândida, São Lourenço, Jardim Botânico, Rebouças, Cristo Rei, Hugo Lange e Prado Velho.