O boletim da Defesa Civil divulgado no fim da tarde deste domingo (29) apontou três chamados para quedas de árvores em Curitiba. Segundo as informações, por volta das 15h, ventos de 50 km/hora foram registrados no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Não foi registrada chuva.

Segundo a Defesa Civil, três chamadas ocorreram na Central 156, informando a queda de árvores em vias públicas. Não houve feridos, desabrigados e desalojados.

Os registros foram na Rua Major Heitor Guimarães, na altura do número 1830, no Campina do Siqueira; na Estrada Delegado Bruno de Almeida, número 4811, no Campo do Santana e Rua Doutor Ennio Marçal, no Tingui.

As equipes da prefeitura de Curitiba informaram que estão em atenção e alerta à possíveis emergências e em atendimento às ocorrências. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), juntamente com as Administrações Regionais, estão em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergêrgencias são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Alerta Laranja

A cidade de Curitiba e os municípios da região metropolitana estão sob alerta laranja para tempestades entre este domingo e a manhã desta segunda-feira (30). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com vigência até as 10h de segunda-feira (30). O alerta laranja prevê chuvas intensas e “perigo” como grau de severidade.

