Fortes rajadas de vento assustaram moradores de Curitiba, região metropolitana e Litoral durante a madrugada deste sábado (29). E, de acordo com informações do meteorologista do Simepar Paulo Barbieri, as rajadas de vento foram realmente fortes principalmente no Litoral. Em Guaratuba, os ventos fortes chegaram a 83,2 km/h.

Em Curitiba e região metropolitana, não houve registros significativos de estragos pela Defesa Civil. Em Matinhos, moradores ficaram assustados. “Não chegou a dar chuva, deu um vento bem quente, estranho e uma ventania muito forte que eu fiquei com medo até. Chegou a derrubar toldos, mas nada que pudesse acionar a Defesa Civil”, afirmou Douglas da Silva, secretário de comunicação de Matinhos.

Em Guaratuba, segundo informações da prefeitura, o forte vento destelhou casas e alguns prédios públicos e árvores. Felizmente, houve apenas danos materiais. Não há registro de ocorrências graves pela Defesa Civil e nem pelo Corpo de Bombeiros.