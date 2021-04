O friozinho veio para ficar na região de Curitiba e as manhãs, especialmente na região Leste, estarão cada vez mais frias. Nesta quinta-feira (15) o sol “não levantou” da cama pelo menos até as 8h e a previsão do Simepar é de que a condição se mantenham ao longo de todo o dia, com muita nebulosidade e até a possibilidade de garoa ao longo do período.

A previsão é basicamente a mesma para a região Central, Guarapuava e Prudentópolis, por exemplo, e nos Campos Gerais, em Ponta Grossa e Castro. A temperatura máxima em Curitiba não ultrapassa os 23°C no período da tarde.

“Pouca chuva e nebulosidade mais concentrada na região Central e Leste do estado, Campos Gerais, Região Metropolitana e Litoral do PR, por conta dos ventos que levam umidade do oceano atlântico para o continente”, explicou o meteorologista Samuel Braum.

No interior, o tempo fica mais estável, com variação de nebulosidade, com chance de chuva no Oeste e Sudoeste, próximo à fronteira da Argentina. As temperaturas ficam mais elevadas na região Sudoeste, com máximas em 28°C para Pato Branco e Francisco Beltrão, 30° em Foz e Cascavel, 31°C em Umuarama, Paranavaí, Maringá e também Londrina. Em Ponta Grossa, a máxima não passa dos 25°C e26°C no Litoral.

Na sexta-feira uma nova frente fria se desenvolve no Sul do Brasil e traz ao Paraná risco de tempestades e trovoadas, especificamente no Oeste. A condição se espalha pelo estado nos dias seguintes.