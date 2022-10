O fim de semana vai deixar saudade, ao menos em relação ao sol que apareceu intensamente em Curitiba. Já para a semana, pode esperar queda na temperatura e chuva.

Segundo o Simepar, uma frente fria influencia as condições atmosféricas sobre o Paraná já a partir de segunda-feira (10). Com isso, chuvas são esperadas em todas as regiões, com acumulados que devem ser significativos, especialmente entre as áreas mais ao Norte e Oeste do Estado. As temperaturas amenizam bastante ao longo do dia.

Para Curitiba, uma queda acentuada na temperatura comparada ao fim de semana. A máxima desta segunda não deve passar de 14°C com ventos de quase 40 km/h. Quanto a chuva, ela só deve aparecer na capital paranaense a partir de terça-feira (10), e vai seguir ao longo da semana. Só para ter uma ideia, só no domingo (16) que o sol vai aparecer com mais força.

Quanto ao litoral do Paraná, a segunda vai apresentar mais instabilidade. A chuva vai chegar já pela manhã em Guaratuba. A máxima não deve passar de 16°C.

Já no interior, o tempo também promete ser bem alterado. Em Foz do Iguaçu, na região oeste, tempo deve ficar nublado e com chance de 96% de chuva.