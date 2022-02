A Sanepar recolheu cerca de 200 quilos de lixo, em apenas 1,6 quilômetro de praias e áreas próximas, em Guaraqueçaba e na Ilha das Peças. Esta ação, inédita na região, foi realizada sábado (13) e se soma aos 48 quilômetros de orla, em que a empresa realiza esse trabalho diariamente.

Além da limpeza, os coletores distribuíram sacolinhas plásticas a fim de incentivar os veranistas a recolherem o próprio lixo. A Prefeitura de Guaraqueçaba fará o transporte do material orgânico ao aterro sanitário do município e dará destinação adequada aos resíduos recicláveis.

A limpeza de Guaraqueçaba foi feita sábado (13), em caráter experimental, como atividade do Verão Paraná. A Companhia faz diariamente a coleta de resíduos em praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Neste ano, também incluiu dias de limpeza em Morretes e Guaraqueçaba.

Nataly Alves, que é gestora ambiental, aprovou a limpeza da Ilha das Peças, e a ação da Sanepar. “É preciso pensar no meio ambiente, pensar no futuro. O descarte incorreto causa impacto em outras praias, em outras ilhas. E um maior cuidado com o lixo torna o Planeta mais limpo e saudável para todo mundo”.