O primeiro dia do verão deve terminal com chuva forte e trovoadas em Curitiba e região metropolitana nesta terça-feira (21). Depois de um calorão, em que a temperatura máxima na capital chegou aos 32,7ºC, o tempo fechou, escureceu e densas áreas de instabilidade está causando chuva com trovoadas em pontos isolados da grande Curitiba.

O grande risco de chuva forte fez com que a Defesa Civil de Curitiba emitisse um alerta no início desta noite de terça-feira. Segundo o aviso, há chances de chuvas intensas, com raios e até vendaval. O alerta tem vigência de seis horas.

