A madrugada de quarta-feira (9) foi de atentado em Matinhos, no litoral do Paraná. O alvo foi o vereador Miltinho Ribeiro (Podemos), que teve o carro e a casa alvos de disparos de armas de fogo. Apesar da violência do atentado, ele saiu ileso.

De acordo com o vereador, ele estava na casa da filha, em Guaratuba, também no litoral paranaense. A ação teria ocorrido perto da 5h e, logo quando soube do acontecido, o vereador entrou em contato com a Polícia Militar.

O caso vai ser investigado pelas autoridades. Ninguém foi preso.

O vereador comanda uma Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar denúncias de rachadinhas, quando um político fica com parte dos salários de seus funcionários de gabinete.

Vereador foi alvo de ataques nesta madrugada. Foto: Reprodução.