A invasão de manifestes à Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, no último sábado (05), gerou o pedido de cassação do mandato do vereador Renato Freitas (PT). Quem protocolou o pedido foi o vereador Eder Borges (PSD), no início da tarde desta segunda-feira (07), para a Comissão de Ética da Câmara de Curitiba. As imagens repercutiram nas redes sociais e foram o assunto principal da sessão plenária desta segunda-feira (07).

“O vereador cometeu crime e passou dos limites. Não aceitarei vilipêndio da fé. A sociedade está indignada com o ocorrido e é questão de honra para a Câmara Municipal de Curitiba tomar uma providência satisfatória.”, disse o vereador Eder Borges, autor do pedido, à Tribuna.

O vereador Tico Kuzma (PROS), presidente da CMC, falou sobre o caso na sessão plenária desta segunda-feira. “Esta casa não compactua com quaisquer violações às liberdades religiosas e locais de culto. Na medida em que se trata de um preceito fundamental para se configurar um estado democrático. Assim como apoiamos as manifestações pacíficas e nos solidarizamos com as vítimas de barbárie, apoiamos a preservação de liberdade individuais e repudiamos violações às liberdades religiosas. Assim essa casa não se furtará a apurar quaisquer fatos postos à apreciação com a devida isenção”, disse o vereador.

Já o vereador Renato Freitas (PT) falou sobre o caso e disse não ter imaginado que o protesto geraria tamanha repercussão negativa. “Entrar na igreja tem um ato muito simbólico, inclusive ela (essa igreja) foi marcada por que inclusive for marcado por todos os movimentos negros de Curitiba, em frente à igreja dos pretos, juntamente por se tratar da igreja dos pretos, feita pelos pretos e para os pretos que não podiam entrar em outras igrejas. Portanto achamos que estar dento daquela igreja era ocupar um lugar que era nosso e reivindicar a vida, avida em abundância. Como cristão que sou, acreditei que achei que seria adequado. Não havia missa e ela estava absolutamente vazia. Não achamos que teria essa reação negativa”, disse o vereador. O Partido dos Trabalhadores ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o protesto sendo realizado dentro da igreja, inclusive com fieis sendo abordados pelos manifestantes. Você pode assistir ao vídeo aqui.

O vereador Renato Freitas (PT), na invasão à Igreja do Rosário, em Curitiba. Desrespeito pela liberdade religiosa.| Foto: Reprodução / Instagram

Arquidiocese repudia

Em nota, a Arquidiocese de Curitiba repudiou a manifestação ocorrida dentro da Igreja do Rosário. “Infelizmente, o que houve no último sábado foram agressividades e ofensas. É fácil ver quem as estimulou. A posição da Arquidiocese de Curitiba é de repúdio ante a profanação injuriosa”, diz a nota, que você pode acompanhar na íntegra aqui.

