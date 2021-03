O vereador Serginho do Posto (DEM) está em um quarto do Hospital Santa Cruz, em Curitiba, devido às complicações causadas pela covid-19. Ele utiliza máscara de oxigênio para melhorar a respiração e o quadro clínico não preocupa. Segundo informações da Câmara Municipal de Curitiba (SMS), Serginho é o quarto vereador a ser contaminado em 2021. Ano passado, Jairo Marcelino, morreu aos 77 anos devido às complicações do coronavírus.

A informação que Serginho do Posto foi infectado surgiu nas redes sociais na sexta-feira (19). O vereador postou na sua conta pessoal que foi diagnosticado com covid-19 e que estava em isolamento. A esposa Angelina também foi contaminada pelo vírus, mas segue em casa. Serginho foi internado na noite de domingo (21) para ter um melhor acompanhamento dos médicos.

Outros três vereadores tiveram covid-19 neste ano e estão recuperados. O vereador Márcio Barros (PSD), a vereadora Noêmia Rocha (MDB) e a Sargento Tânia Guerreiro (PSL), que apresentou maiores dificuldades, mas está bem.

Em 2020, oito vereadores foram atingidos – Bruno Pessuti (Podemos), Mauro Bobato (Podemos), Mestre Pop (PSD), Marcos Vieira (PDT), Sabino Picolo (DEM), Noemia Rocha (MDB), Cristiano Santos (PV) e Jairo Marcelino (PSD) foram infectados. Cristiano Santos chegou a ser intubado e ficou 62 dias internado. Já Jairo Marcelino, não resistiu às complicações e faleceu no dia 20 de outubro. Ele era o vereador mais longevo com 37 anos ininterruptos de mandato.

Os vereadores Marcelo Fachinello (PSC) e Alexandre Leprevost (Solidariedade) também foram infectados, mas em 2020, mas ainda não tinham assumido a CMC.