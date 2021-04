O vereador Serginho do Posto (DEM), que está internado com covid-19 no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, desde o dia 21 de março, apresentou melhora em seu estado de saúde. A informação foi divulgada no perfil oficial do vereador no Instagram, na noite de segunda-feira (5).

De acordo com seus assessores, Serginho do Posto segue em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para onde foi transferido no dia 28 de março, mas já não está mais intubado e tem quadro clínico estável. Confira a nota publicada nas redes sociais, na íntegra:

“Informamos que nos últimos dias o vereador Serginho do Posto apresentou uma melhora geral em seu estado de saúde. Ele segue internado, sem intubação e o quadro clínico é estável.

Mais informações serão transmitidas por suas redes sociais.

Agradecemos à equipe médica e a todos que vêm demonstrado seu carinho e preocupação com orações, ligações e mensagens de apoio”.