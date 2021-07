A vereadora de Curitiba Indiara Barbosa (Novo), a primeira vereadora mulher a ser mais votada em Curitiba, foi alvo de diversos ataques e ameaças nas redes sociais após publicar sua foto tomando vacina, no último sábado, com uma frase em defesa do capitalismo. Segundo a vereadora, foram mais de 50 comentários com ofensas recebidos após a postagem. A vereadora informou que fará Boletim de Ocorrência contra todas as pessoas que ultrapassaram o limite da discussão e partiram para a agressão.

Tem sido constante nas redes sociais as pessoas, ao postarem fotos recebendo a vacina contra a Covid-19, usarem as legendas para destacar o Sistema Único de Saúde (SUS). Indiara foi por outro caminho.

“Viva o Capitalismo! Se não fosse por ele, não teríamos vacina. É a busca pela ciência, pela tecnologia e pelo lucro que possibilitou o desenvolvimento das vacinas que hoje estão salvando vida”, escreveu.

