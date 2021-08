A vereadora curitibana Flávia Francischini (PSL), que passou por uma cirurgia de emergência no último sábado (21), devido a uma torção no intestino, já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (23) pelo marido da vereadora, o deputado estadual Fernando Francishini (PSL), em postagem feita no Instagram.

Na publicação, Francischini agradeceu pelo apoio e orações recebidos e afirmou que Flávia deve levar semanas para se recuperar totalmente. Ainda de acordo com o marido, a vereadora ainda poderá ser submetida a uma nova operação. “Muito obrigado pelas orações e energias positivas de todos amigos! A @flavia.francischini saiu da UTI e agora está descansando do susto.

Vão ser algumas semanas de recuperação e talvez mais um procedimento cirúrgico, mas o que importa é a vida, a saúde e Deus presente na nossa família e com nossos amigos”, postou o deputado.

“Eu continuo aqui coladinho nela. Passei a 1ª noite na cadeira da porta do centro cirúrgico e a 2ª noite em um sofazinho maravilhoso. Mas assistindo ela dormindo muito tranquila agora, sinto como devemos viver melhor e amar todos os dias aproveitando cada momento…”, escreveu o marido, completando a postagem com um agradecimento ao médico que realizou a cirurgia e também, ao hospital.

Eleita em 2020

Flávia Francischini foi eleita vereadora de Curitiba após conquistar 4.450 votos. Flávia Francischini tem 42 anos, é advogada e ex-agente da Polícia Federal. Ela e Fernando Francischini têm dois filhos, Fernando e Bernardo.

