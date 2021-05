Vereadores de Curitiba cobraram, em plenário, na última quarta-feira (5), a divulgação de um cronograma pela prefeitura de Curitiba a respeito da volta às aulas na rede municipal. A decisão ocorreu após o governo do Paraná anunciar a retomada parcial das aulas, em sistema híbrido, na próxima segunda-feira (10). O tema, proposto pelas vereadoras Indiara Barbosa e Amália Tortato (Novo) será discutido na Câmara na tarde desta sexta-feira (07).

“É possível ter o retorno de forma segura, tomando os cuidados necessários”, disse a vereador Indiara Barbosa. Ela destacou o fato de o governador Ratinho Júnior ter citado, como base para a decisão da retomada das aulas, estudo em 21 países indicando que a volta do ensino presencial não afetou significativamente a curva de contágio.

A reunião ocorre à partir das 14h e será transmitida pelas redes sociais da Câmara de Curitiba, para que toda a população possa ter acesso.

Volta às Aulas no Paraná

Na rede estadual de ensino o retorno presencial não será obrigatório. Pais, mães ou responsáveis legais que desejem o retorno dos estudantes devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino. Já os alunos que optarem por não ir às aulas presenciais continuarão no ensino remoto, em vigor no Paraná desde o início deste ano letivo, em 18 de fevereiro. O retorno no dia 10 de maio é para 200 instituições em todo o estado, cerca de 10% do total.