A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) encaminhará ao Poder Executivo (Prefeitura) indicações com propostas para a mobilidade urbana. As sugestões endossadas em plenário na manhã desta segunda-feira (18) requerem melhorias no transporte coletivo e segurança dos ciclistas.

O vereador Marcos Vieira (PDT) defendeu as três propostas de sua autoria, que têm como objetivo a diminuição dos deslocamentos de transporte público na região sul da cidade. Os pedidos são para que novas linhas de ônibus conectem o terminal do Tatuquara ao do Sítio Cercado; ao Centro da capital; e à Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em especial aos municípios de Araucária e de Fazenda Rio Grande.

Estimativas do IBGE, disse Vieira, revelam que o Campo de Santana e o Tatuquara são os bairros de Curitiba que mais cresceram nos últimos 10 anos. Mauro Bobato (Pode) apoiou as reivindicações, mas lembrou que a criação de uma espécie de ônibus circular na região do Tatuquara é uma bandeira antiga na CMC. “Parabéns pela iniciativa e acho que temos que avançar nessa pauta”, afirmou.

O plenário acatou outra sugestão, apresentada pela Noemia Rocha, para o reforço da frota da linha Vila São Paulo, que atende ao bairro Uberaba. Assim como as demais indicações, essa é uma medida que precisa ser implementada pelo Executivo, por meio da Urbs.

“É só uma questão de um pedido de uma mãe. O filho é adolescente e fica horas no ponto de ônibus justamente por falta de [ônibus da] linha”, disse a autora. Conforme a vereadora, a demanda também será apresentada ao Conselho da Urbs, no qual Noemia representa a Câmara Municipal.

Mobilidade

Além do transporte coletivo, a pauta da mobilidade urbana teve debate sobre a promoção da segurança dos ciclistas na capital paranaense. A proposição solicita ao Executivo a realização de estudos para a implantação de modal cicloviario junto ao acostamento da BR-277, chamada de Rodovia do Café, no trecho que liga o viaduto do Orleans à rua Mario Tourinho, no bairro Campina do Siqueira.

O propositor, vereador Nori Seto (PP), explicou que a solicitação partiu de um ciclista que trafega pela região. Já Mauro Ignácio (União) observou que a concessão do trecho prevê a implantação de estrutura para a segurança dos ciclistas.