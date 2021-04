Vereadores de Curitiba aprovaram na terça-feira (27) em votação simbólica, o envio de uma sugestão de ato administrativo, para que a prefeitura permita que moradores da capital possam usar ônibus de graça para procurar emprego. De acordo com informações da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), proposta é do vereador Éder Borges (PSD) e o benefício valeria somente durante o estado de emergência causado pela pandemia do coronavírus.

Para que a medida seja viável, Borges argumenta que é necessário somente uma parceria da Urbs com a Agência do Trabalhador, para identificar os curitibanos que procuram emprego neste momento de crise. “O objetivo é prover ampla oportunidade na procura de emprego”, justifica o vereador.

Proteção para motoristas de app

Na terça, outras sugestões à Urbs foram também foram aprovadas na CMC. Na mesma sessão, o vereador Leonidas Dias (SD) pediu que a Urbs, responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo em Curitiba, elabore uma norma sanitária obrigando as empresas de transporte individual por aplicativo – Uber, Cabify e outros – a fornecerem painéis de acrílico aos motoristas, separando-os dos passageiros e evitando o contágio pelo vírus causador da covid-19. “A grande maioria dos motoristas precisou comprar esses painéis de acrílico com recursos próprios”, alerta Dias.

“Os serviços do transporte privado, como táxis e aplicativos, não pararam durante a pandemia, pois trata-se de um serviço essencial. Os motoristas, inclusive, são fundamentais neste momento crítico, transportando pacientes, familiares e profissionais da saúde para os hospitais. Eles têm dado um grande auxílio no processo de vacinação, em que diariamente idosos são levados por esses profissionais aos locais para receberem o imunizante”, justifica o vereador.