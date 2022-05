Em votação simbólica, nesta segunda-feira (16), os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) concordaram em sugerir ao Executivo a criação de um novo ponto turístico na capital do Paraná. A indicação, conforme idealizada por Nori Seto (PP), é para “que sejam plantadas centenas de cerejeiras às margens de uma avenida extensa formando um corredor de cerejeiras floridas”.

“No início dos anos 2000, foram plantadas mudas da espécie liquidambar, importadas dos Estados Unidos, na rua Deputado Heitor Alencar Furtado, próximo à linha expressa, no bairro Mossunguê. Passados 20 anos, essa via, com cerca de 4 km e mais de 800 árvores, tornou-se um cartão postal e já é apelidada de Rua do Outono, sendo muito visitada pelo público para fazer fotografia”, exemplifica Nori Seto.

O parlamentar imagina que o mesmo efeito possa ser obtido com mudas de sakuras – cerejeiras – ao longo da avenida Sete de Setembro. “Esta flor é reverenciada no Japão e, no mês de março, pessoas se reúnem para o ‘hanami’, que significa ‘contemplar as flores’, ou seja, apreciar o desabrochar desta espécie, um espetáculo da natureza que atrai visitantes de todo o mundo”, justificou Seto.

Segundo ele, as cerejeiras estão bem preparadas para o clima curitibano e a adaptação seria simples.

