A Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciou nesta sexta-feira (29) que o Vestibular 2023 será realizado em duas fases. Nas últimas duas edições, o concurso foi realizado em um único dia. A primeira fase das provas foi marcada para o dia 23 de outubro e a segunda em 4 de dezembro de 2022. As provas de habilidades específicas serão aplicadas no dia 5 de dezembro.

A UFPR informou também que o edital do Vestibular 2023 deve ser publicado em julho. A antecipação da divulgação das datas das provas foi feita, segundo a instituição, para facilitar o planejamento dos vestibulandos e das escolas. “Além disso, a antecipação permite que a UFPR organize de forma mais tranquila tanto o processo seletivo quanto as ações futuras relacionadas à recepção dos alunos, início das aulas, etc.”, afirmou o coordenador geral do Núcleo de Concursos da UFPR, professor José Carlos Eidam.

Com as provas aplicadas em duas fases ainda em 2022, a UFPR vai conseguir readequar o calendário letivo para coincidir com o ano civil – nos últimos dois anos houve um descompasso causado pela pandemia de Covid-19. A decisão de realizar duas etapas também deve valorizar as habilidades de leitura e escrita dos vestibulandos, tanto nas provas específicas quanto na de redação, informou a instituição.

Na primeira fase, em 23 de outubro, os candidatos terão que responder a 90 questões objetivas, sendo 12 de Língua Portuguesa, 5 de Filosofia, 5 de Sociologia, 6 de Literatura, 8 de Língua Estrangeira Moderna (alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês ou polonês), 9 de Matemática, 9 de Biologia, 9 de Física, 9 de Química, 9 de Geografia e 9 de História.

Já no dia 4 de dezembro os vestibulandos passarão por uma prova de compreensão e produção de textos. Serão aplicadas três questões discursivas, apenas para os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso.

