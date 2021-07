Mais de 23 mil candidatos realizaram as provas do vestibular 2020/2021 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) neste domingo (18). Segundo a instituição, dos 39.696 candidatos inscritos para o processo seletivo, 16.537 mil faltaram, uma abstenção de 41,6%. As provas foram aplicadas em Curitiba, Maringá, Palotina, Toledo, Jandaia do Sul e Matinhos. Em razão da pandemia, o vestibular foi adiado por duas vezes este ano.

LEIA TAMBÉM

> Frio em Curitiba! Capital amanhece com sensação térmica de -1ºC

> Imóveis de luxo em alta em Curitiba; saiba quais são os bairros mais valorizados

> Curitiba retoma aulas na rede municipal após aval dos pais e protocolo anticovid

Os exames foram compostos por 60 questões objetivas e uma prova de compreensão e produção de textos com duração total de 5h30. Neste ano, em razão da pandemia, o vestibular da UFPR foi realizado em uma única fase, com todas as provas realizadas em apenas um dia, além da redução do número de questões objetivas, que caíram de 90 para 60 perguntas. No total foram oferecidas 5.383 vagas de graduação em 128 cursos, além de 70 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Paraná.

Gabarito do Vestibular 2020/2021 da UFPR

O gabarito do vestibular 2020/2021 da UFPR foi divulgado às 9 horas desta segunda-feira (19) no site do Núcleo de Concursos. A data prevista para divulgação do resultado do vestibular, tanto dos cursos da UFPR quanto do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Paraná, é 9 de setembro.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *