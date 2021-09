O vestibular 2022 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) já está com as inscrições abertas. Para concorrer a uma das 5.376 vagas oferecidas pela instituição, é preciso preencher o formulário de inscrição até 10 de novembro no site do Núcleo de Concursos da UFPR e pagar uma taxa de R$ 155. Metade das vagas será voltada para a concorrência geral e a outra metade irá atender o sistema de cotas. Da mesma forma como ocorreu na última edição do concurso, a próxima seleção será em fase única, no dia 13 de fevereiro de 2022. A prova, a ser aplicada no período da tarde (14h às 19h30), terá 60 questões.

LEIA TAMBÉM:

> Enem tem novas datas definidas. Provas serão em janeiro de 2022

> Curitiba afrouxa regras contra covid-19? Definição de bandeira é nesta quarta-feira

> Droga ainda desconhecida é encontrada por cães farejadores em Correios de Pinhais

Alunos de famílias de baixa renda podem pedir isenção da taxa de inscrição. Se tiver registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o prazo para o pedido é 23 de setembro. Candidatos com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, que estudaram durante todo o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa na rede privada, têm até 27 de setembro para solicitar a isenção.

No site do Núcleo de Concursos já estão disponíveis também os livros que serão cobrados nas questões de literatura e as referências bibliográficas para as perguntas de filosofia, sociologia e música. A estimativa é que o resultado seja divulgado até o dia 14 de março de 2022.

Web Stories

Símbolos! Capivaras e seus casos inusitados em Curitiba! De olho no tempo! Sob alerta de temporal, Curitiba tem mais frio e chuva a caminho! Estreia da semana Conheça o novo suspense do Prime Video: “The Voyeurs” Malhação Sonhos Dandara revela que está grávida