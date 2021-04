O Vestibular 2021 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) será feito em uma única fase, com a prova prevista para o próximo dia 18 de julho. Os candidatos terão que responder a 60 questões e produzir uma redação. O processo seletivo, que vem sendo adiado desde o ano passado, foi alterado por causa das restrições impostas pela pandemia no Paraná, explica um comunicado oficial da universidade.

Para os cursos com questões discursivas específicas na segunda fase, a solução será dar um peso maior às disciplinas relacionadas à prova objetiva. Assim, no curso de Direito, por exemplo, as questões de História e Sociologia terão peso maior na prova da fase única. Os cursos de Música e Arquitetura, cuja seleção também leva em conta habilidades específicas dos candidatos, serão tratados de forma separada pelo Núcleo de Concursos da UFPR.