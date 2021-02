A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou, no início da tarde desta quarta-feira (24), a nova data do seu vestibular. A primeira fase ocorre no dia 28 de março e, entre os dias 25 e 26 de abril a segunda fase.

A prova era para ser no próximo final de semana, mas foi adiada por causa da suspensão do concurso da Polícia Civil que seria realizado no último final de semana pelo Núcleo de concursos da instituição.

