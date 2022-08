Quer concorrer a uma das 5291 vagas disponibilizadas para o vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR)? Então corra, pois os candidatos têm até o meio-dia da próxima quarta-feira (31) para se inscreverem. Este ano, o vestibular UFPR oferece 5291 vagas, em 124 cursos, distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. As inscrições devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR.

Das 5291 vagas do vestibular da UFPR, 2639 são para ampla concorrência e 2652 para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escola pública. Nesse segundo grupo, há vagas reservadas para pessoas com renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A taxa de inscrição é de R$ 195,00.

Para os candidatos que já se inscreveram e pagaram a taxa, a recomendação é que, dois dias úteis após a quitação do boleto, verifiquem se deu tudo certo com o pagamento. Isso deve ser feito no site do NC/UFPR, na área do candidato.

Vestibular da UFPR em duas fases

O Vestibular 2023 da UFPR será realizado em duas fases: a primeira (prova objetiva) em 23 de outubro e a segunda (produção de textos e provas específicas) nos dias 4 e 5 de dezembro. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar em qual cidade deseja realizar a primeira fase, entre 11 alternativas: Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Joinville. Para a segunda fase, cada candidato será alocado na cidade onde está sediado o curso que escolheu.

Os candidatos inscritos pelo sistema de cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência deverão passar, antes do vestibular, pelas bancas de validação. A convocação para as bancas ocorrerá em setembro. Caso a autodeclaração não seja validada, esses candidatos não deixam de concorrer: eles serão migrados automaticamente para a categoria de concorrência ampla.

Precisa de atendimento especial? É só pedir!

Candidatos que necessitem de atendimento especial durante as provas devem preencher o formulário de solicitação, também disponível no site do NC, e enviar laudo médico. Esses documentos devem ser enviados eletronicamente até o meio-dia de 31 de agosto. Serão concedidas condições diferenciadas aos candidatos que apresentem deficiência (auditiva, físico-motora, visual múltipla, surdocegueira), surdez, transtorno do espectro autista, TDH, distúrbios da aprendizagem e transtorno mental.

Para situações emergenciais que requeiram atendimento especial, o candidato deverá comunicar o NC/UFPR pelo Sistema Interativo até 72 horas antes da realização da prova. Nesses casos, o atendimento especial ficará sujeito à análise do NC/UFPR e não haverá sala especial – os candidatos deverão realizar a prova nos locais determinados no comprovante de ensalamento.

Polícia Militar

As provas da primeira e da segunda fase do Vestibular 2023 serão aplicadas também para a seleção de candidatos aos cargos de cadete policial militar (1 vaga) e cadete bombeiro militar (1 vaga) para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR). Os candidatos aprovados nas duas fases passarão depois pelas provas de habilidades específicas, a cargo da própria PM.

O prazo para inscrições no concurso da PM é o mesmo do Vestibular UFPR (18 de julho a 31 de agosto), também pelo site do NC/UFPR.

Outras informações estão disponíveis em edital próprio.

VESTIBULAR UFPR 2023

Inscrições: de 18 de julho ao meio-dia de 31 de agosto, pelo site nc.ufpr.br.

Taxa de inscrição: R$ 195,00

2 de setembro: prazo final para que candidatos inscritos alterem alguma das suas opções, tais como a de curso, língua estrangeira ou categoria de concorrência. Nesses casos, é preciso preencher formulário próprio e pagar taxa de R$ 44,00.

Divulgação das inscrições homologadas: 6 de setembro.

Vagas: 5291, em 124 cursos (2639 vagas para ampla concorrência e 2652 para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escola pública, com reserva para pessoas com renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência).

Primeira fase (prova objetiva): 23 de outubro, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Joinville (o candidato deve escolher a cidade no ato da inscrição).

Segunda fase (produção de textos e provas específicas): 4 e 5 de dezembro, na cidade-sede do curso escolhido.