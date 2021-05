A partir das 11 horas desta quinta-feira (6), a Rua Nicolau Maeder passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Moysés Marcondes, no bairro Juvevê. Agentes de trânsito vão auxiliar na orientação aos motoristas que passarem pelo local.

A alteração faz parte de um projeto maior de intervenções que vêm sendo feitas pela Superintendência de Trânsito (Setran) na região, para reduzir riscos de acidentes em locais com menos visibilidade.

“Oferecemos uma rota mais segura ao motorista que trafega pelo Ahú em direção à via rápida sentido Boa Vista”, explica o diretor de projetos e implantação da Setran, Maurício Razera.

Desde o fim de abril, a Rua Moysés Marcondes não tem mais acesso à via rápida sentido Santa Cândida (Rua Guarda-Mor Lustosa). Neste ponto, o fluxo de veículos foi interrompido para evitar problemas no cruzamento após trecho em curva.

A orientação da Superintendência de Trânsito (Setran) aos motoristas é acessar a rápida a partir da Rua Manoel Eufrásio, onde há mais visibilidade e um semáforo para proporcionar mais segurança para a passagem de veículos e de pedestres. Como o fluxo de veículos aumentou pela Manoel Eufrásio, a Setran também refez os tempos de abertura e fechamento dos semáforos na via.

“Essas alterações são naturais em casos com alteração na rota usual dos condutores e pela dinâmica do próprio tráfego. Continuaremos monitorando para os ajustes que se fizerem necessários”, complementa o diretor de planejamento e operação da Setran, Pedro Darci da Silva Junior.

Menos conflitos

Para melhorar a segurança viária, no ano passado dois semáforos foram implantados nas proximidades: no cruzamento da Rua Manoel Eufrásio com Avenida João Gualberto e no acesso para a Rua Guarda-Mor Lustosa (via rápida em direção ao bairro).

Além disso, as ruas Deputado Mário de Barros e Atílio Bório passaram a ter sentido único de circulação para os veículos, reduzindo conflitos viários, e as ruas Alberto Folloni e Eurípedes Garcez do Nascimento, com o seu prolongamento pela Rua Marechal Hermes, passaram a compor um novo binário de trânsito.