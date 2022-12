Com a liberação da BR-277 sentido Litoral, a Viação Graciosa, que opera em viagens de Curitiba para municípios do Litoral, volta a disponibilizar horários para cidades como Matinhos, Guaratuba (via Ferry Boat), Morretes, Antonina e Paranaguá.

A rodovia chegou a ser totalmente bloqueada às 19 horas de terça-feira (29) após apresentar risco de desmoronamento de terra. Na tarde desta quarta-feira (30), a pista sentido Litoral foi liberada. A decisão foi tomada após reunião técnica dos órgãos responsáveis pelas estradas no Estado.

A área de deslizamentos da rodovia, entre os quilômetros 39 e 42, permanece interditada, então o trânsito no local ocorrerá em sistema de pista simples. A PRF leva, neste momento, o fluxo que estava represado no Km 60 em comboio até o fim da área de deslizamentos, no km 39.

Obras e sinalizações realizadas por equipes do DER, permitiram a liberação do trânsito para Paranaguá, que estava bloqueado desde as 19 horas de terça-feira (29). As obras ampliaram o trecho em pista simples de 500 metros para três quilômetros.

