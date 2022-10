Um viaduto localizado no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, que precisou ser interditado por causa de uma fragilidade estrutural, está em obras. A estrutura está sendo escorada com vigas metálicas. São duas estruturas com 25 toneladas de aço, entre perfis e cantoneiras, que estão sendo montadas sob cada um dos dois blocos de apoio dos pilares que dão sustentação ao viaduto.

Segundo a prefeitura de Curitiba, viaduto liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha, sobre uma linha férrea precisou. Na última segunda-feira (24), sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Púbicas (Smop) teve início a nova etapa com os serviços para escoramento do viaduto com vigas metálicas.

As vigas vão reforçar os pilares existentes e evitar acidentes. Além disso, a instalação das vigas metálicas garantirá que a linha férrea que passa por baixo do viaduto continue a funcionar sem o perigo de paralisação do fluxo de cargas. Pelo local são escoados produtos como soja, milho, farelos, açúcar, fertilizantes, além de contêineres. Os serviços para o escoramento do viaduto devem ser concluídos na próxima semana.

Reforços ou demolição?

Paralelamente ao escoramento do viaduto, uma análise detalhada dos laudos das condições estruturais do equipamento segue em andamento pelo município para verificar se há a possibilidade de reforço estrutural ou se será necessária a demolição e reconstrução total.

Todos os procedimentos são remetidos à avaliação pela concessionária RUMO e dependem do aval da empresa de trens para que possam ter continuidade. Finalizada a avaliação técnica pelo município e definida a intervenção a ser feita, será solicitada a aprovação da RUMO e o processo seguirá à Smop para a contratação, via licitação pública, da empresa que vai executar o serviço.